Gustavo Veloso no hospital após queda feia na Volta a Portugal

O camisola amarela Gustavo Veloso (W52-FC Porto) sofreu esta quarta-feira uma queda aparatosa na sexta etapa da Volta a Portugal, vencida pelo espanhol Héctor Sáez (Euskadi). O ciclista de 39 anos, que chegou à meta com queixas na perna esquerda, e o colega de equipa João Rodrigues, que também caiu e ficou com dores na anca, foram depois observados no hospital."Foi um susto. É mais uma pancada para juntar a muitas que já levei. Vou ver como acordo. Está pisado, mas há quem esteja pior", disse Veloso, vencedor em 2014 e 2015.O acidente aconteceu nos três quilómetros finais, zona em que as diferenças de tempo motivadas por queda são neutralizadas. Os ciclistas da W52-FC Porto mantiveram, assim, os dois primeiros lugares da geral.O pelotão cumpriu ontem um minuto de silêncio antes da partida, em Torre de Moncorvo, para homenagear o ciclista belga Bjorg Lambrecht, que morreu na Volta à Polónia.