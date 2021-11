Há 10 anos McNamara surfava onda gigante na Nazaré e batia o Recorde Mundial do Guinness

Há 10 anos, no dia 1 de novembro de 2011, Garrett McNamara de 44 anos conseguiu alcançar o impensável e surfar uma onda de 23,77 metros na Praia do Norte, na Nazaré.



Nesse mesmo ano, o surfista bateu o primeiro Recorde Mundial do Guiness de ondas gigantes por ter sido o primeiro a conseguir surfar uma tão grande.





Antes deste feito e num passado não muito distante, a Nazaré era apenas conhecida como uma vila de pescadores e um local de passagem das excursões daqueles que visitavam Fátima. No inveno, esta vila estava praticamente sempre deserta.Desde 2011, a Nazaré tem conseguido aproveitar o feito de Garrett McNamara para se afirmar internacional como uma reserva de surf, que recebe praticantes da modalidade e turistas praticamente durante todo o ano.Em janeiro de 2013, McNamara viria a bater o seu próprio recorde ao surfar uma onda de 30 metros também na Nazaré.

Este ano, para comemorar os dez anos desde que McNamara surfou aquela onda, a HBO estreou uma série documental que mostra os últimos dez anos do havaiano: "A Grande Onda da Nazaré".