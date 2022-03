Halterofilista cazaque vê retirada medalha de ouro do Rio2016 e sofre suspensão

O halterofilista cazaque Nijat Rahimov, campeão olímpico em 2016 da categoria de 77 kg, foi suspenso por oito anos por infração das regras antidopagem e fica desapossado da medalha, anunciou esta terça-feira o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).

O também campeão do Mundo de 2015 tinha desde janeiro do ano passado um processo aberto pela Agência Internacional de Controlo (ITA), que enviou o caso para a câmara antidopagem do TAS, no quadro de uma investigação mais vasta sobre o doping endémico no halterofilismo.

O cazaque, nascido há 28 anos no Azerbaijão e naturalizado, terá procedido a quatro trocas de amostras de urina desde 15 março de 2016, o que abarca o período de preparação para o Rio2016, onde foi primeiro à frente do chinês Lyu Xiaojun.

Por se tratar da segunda infração, fica suspenso por oito anos, com o período de afastamento a começar em 18 de janeiro de 2021, quando foi conhecida a suspensão provisória. No entanto, os resultados são anulados desde 15 de março de 2016.