Hamilton conquista pole position no Algarve

Lewis Hamilton conquistou este sábado mais uma pole position, a 97ª da carreira, no Algarve. O piloto da Mercedes conseguiu o primeiro lugar da grelha de partida para o GP de Portugal de Fórmula 1 no fecho da terceira e última sessão de treinos, ontem realizada no Autódromo de Portimão.O dia até começou com o domínio de Bottas, que dominou até final da sessão. No entanto, no momento derradeiro, o inglês estragou a festa ao companheiro de equipa. Lewis Hamilton sucede a outro britânico, Damon Hill (Williams), que em 1996 tinha sido o mais rápido na anterior visita da Fórmula 1 a Portugal.Foi preciso esperar 24 anos para voltar a ver a modalidade em território nacional e o hexacampeão considera que o Autódromo Internacional do Algarve é um circuito difícil."Há sítios em que não se vê para onde se vai. É realmente um dos lugares mais desafiantes onde eu já estive", afirmou.A 12ª prova do Mundial realiza-se este domingo (13h10) e são esperados 27 500 espectadores, menos do que o inicialmente previsto após recomendação da DGS. Os treinos já foram presenciados por milhares de adeptos.