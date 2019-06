Hamilton vence Grande Prémio de França de Fórmula 1

O britânico Lewis Hamilton venceu este domingo o Grande Prémio de França de Fórmula 1, oitava prova da Mundial, aumentando para 36 pontos a vantagem na liderança no campeonato sobre o finlandês Valtteri Bottas, colega na Mercedes.



Hamilton demorou 1:24.31,198 horas a cumprir as 53 voltas ao circuito de Paul Ricard, deixando a 18,056 segundos o companheiro de equipa na Mercedes, que terminou no segundo lugar.



O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fechou os lugares do pódio, na terceira posição, a 18,985 segundos do britânico, que alcançou a 79.ª vitória na carreira, a sexta da presente temporada.



Hamilton tem agora 187 pontos, contra 151 de Bottas e 112 do alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que somou um ponto extra por ter conseguido a volta mais rápida da corrida.