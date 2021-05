Hamilton vence Grande Prémio de Fórmula 1 em Portimão

Lewis Hamilton venceu este domingo o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. O piloto britânico, da Mercedes, alargou o recorde pessoal de triunfos na modalidade, ao alcançar a 97ª vitória da carreira.









Depois de partir do segundo lugar da grelha, Hamilton não deu hipótese à concorrência direta. O holandês Max Verstappen (Red Bull) e o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) ocuparam o 2º e o 3º lugares do pódio, respetivamente.

Este foi o segundo ano consecutivo que Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio de Portugal. Com a vitória alcançada em solo algarvio, o piloto da Mercedes cimentou a liderança na classificação do Mundial de Fórmula 1: tem agora 69 pontos, mais oito do que o holandês Verstappen.





“Foi uma corrida dura, física e mentalmente. Não comecei bem e também não reentrei a 100 por cento, mas acabou por ser um grande resultado. Nem tudo foi perfeito e precisamos de nos preparar para a próxima corrida, em Espanha”, referiu o já sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, numa primeira reação à conquista do Grande Prémio de Portugal.