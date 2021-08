Heróis portugueses dos Jogos Olímpicos regressam a casa

Chegaram sorridentes de medalhas ao peito, mas com a ambição de fazerem melhor no futuro. A Patrícia Mamona e Fernando Pimenta une-os o traço comum aos grandes campeões, o de nunca estarem satisfeitos com o alcançado. Agora, é tempo de celebrar, mas os Jogos olímpicos de Paris são já em 2024.Mamona, medalha de prata com a marca de 15,01 metros no triplo salto, recorde nacional, foi recebida por uma claque ruidosa no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, composta por familiares, amigos e muitos anónimos que quiseram apoiar a triplista. “Um agradecimento especial aos portugueses, senti a energia sempre. É um orgulho representar esta nação”, disse a atleta, adiantando que podem sempre esperar o melhor dela, mesmo que alguns não acreditem ao olharem para os seus 32 anos. “De mim podem sempre pensar que vou dar tudo. Se calhar muitos não acreditavam em mim, pensavam que já era velha, mas tenho muito, muito para dar. Felizmente, tive uma carreira sem lesões graves, o que tem ajudado. Temos de desligar das idades e acreditar que somos capazes. De mim esperem sempre o melhor”, garantiu.