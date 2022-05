Imortal Basket de Albufeira faz história com primeiro título de campeão nacional da 1ª divisão

O Imortal Basket sagrou-se este sábado pela primeira vez, campeão nacional da 1a divisão feminina de Basquetebol. Depois de ter vencido o primeiro jogo das finais por 45-69, a equipa de Albufeira voltou a bater o CPN Basket por 69-55.Depois de ter garantido pela primeira vez na história do clube a presença na Liga Betclic, o Imortal volta a fazer história com o primeiro título de campeão nacional da 1a divisão.Para a próxima época, o clube de Albufeira, será uma das 5 equipas (Benfica, Esgueira, Vitória SC, CAB Madeira, Imortal) a disputar as principais ligas de basquetebol, tanto no masculino, como no feminino.