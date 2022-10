IPDJ avança com auditoria externa extraordinária à Federação Portuguesa de Judo

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) anunciou que vai proceder à realização de uma auditoria externa extraordinária à Federação Portuguesa de Judo (FPJ), com vista a avaliar a execução financeira do programa olímpico do judo. Prevê-se que esteja concluída em 90 dias.Além da auditoria, encontra-se a decorrer um inquérito da iniciativa do IPDJ, com vista a averiguar a legitimidade de determinadas decisões da FPJ, face ao Regime Jurídico das Federações Desportivas.O inquérito, aberto na sequência de acusações recebidas no IPDJ, estará concluído no prazo de três semanas.

A judoca Telma Monteiro denunciou que Federação Portuguesa de Judo despediu a selecionadora Ana Hormigo, a um dia de a equipa viajar para competir no Grand Slam de Abu Dhabi, de apuramento para os Jogos Olímpicos.

O presidente de federação contrapôs, dizendo que Ana Hormigo não foi despedida, mas sim afastada das seleções, explicando em declarações à Lusa que o caso está entregue aos advogados do organismo.

Mais tarde, o secretário de Estado da Juventude e Deporto, João Paulo Correia, "lamentou" as divergências entre atletas e a Federação Portuguesa de Judo, considerando que há situações na modalidade que "têm de ser esclarecidas"."Lamento que não tenha imperado o bom senso na modalidade, e face às acusações que são feitas por um conjunto de atletas relativamente à Federação, importa esclarecer algumas situações", disse o governante.Recorde-se que no verão, atletas como Telma Monteiro, Catarina Costa, Patrícia Sampaio, Rochele Nunes, Bárbara Timo, Anri Egutidze e Rodrigo Lopes escreveram uma carta, na qual acusavam o presidente de Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, de opressão, discriminação e ameaças, lamentando o "clima insustentável e tóxico".