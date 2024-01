Motociclista italiano hospitalizado após acidente em teste em Portimão

O motociclista italiano Franco Morbidelli (Prima Pramac) passou a última noite no Hospital de Faro, como medida de precaução, depois de ter sofrido um acidente na terça-feira, no autódromo de Portimão, durante uma sessão de testes.

"Depois de uma queda em Portimão, Franco Morbidelli passou a noite no hospital de Faro, como medida de precaução e de segurança", revelou esta quarta-feira a página do MotoGP, que cita também a própria equipa do piloto, a Prima Pramac Racing.

Morbidelli estava a testar com os seus companheiros da Ducati MotoGP e os pilotos da VR46 Academy - que incluia o próprio Valentino Rossi -, num dos testes oficiais de pré-temporada para o Mundial de MotoGP.