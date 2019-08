Italiano Tizza vence isolado na Guarda na quinta etapa da Volta a Portugal

O italiano Marco Tizza, da Amore & Vita-Prodir, venceu ontem isolado na chegada a Guarda, na quinta etapa da Volta a Portugal em bicicleta. O espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto) segurou a camisola amarela."Estou cansado, mas muito contente. A fuga compensou", disse Tizza, que deu a segunda vitória à equipa italiana (David Appolonio foi o mais forte na primeira etapa). O ciclista de 27 anos concluiu os 158 quilómetros, com partida de Oliveira do Hospital, à frente do espanhol Alejandro Marque (Sporting-Tavira) e do australiano Zak Dempster (Israel Cycling Academy). Os três fugiram ao pelotão, no qual chegou integrado Gustavo Veloso.O vencedor da Volta em 2014 e 2015 ganhou dois segundos a João Rodrigues, colega de equipa e principal rival na luta pela vitória final. "Foi uma etapa rápida e difícil para nós, mas felizmente conseguimos salvar o dia, apesar de um final stressante", referiu Gustavo Veloso.Depois de uma etapa de média montanha, com contagens de segunda e terceira categoria nos últimos quilómetros, esta terça-feira é dia de descanso. Quarta-feira, no regresso à estrada, os ciclistas cumprem 189,2 quilómetros entre Torre de Moncorvo e Bragança, com três contagens de montanha de terceira categoria na primeira metade da etapa.