"Já ganhou tudo, porque não me deixa a mim fazer a minha carreira?": Pichardo sobre Nelson Évora

O português Pedro Pichardo, que esta quinta-feira se sagrou campeão olímpico do triplo salto em Tóquio2020, abordou a 'eterna' polémica com Nelson Évora, campeão olímpico na disciplina em Pequim2008.



Pichardo revelou que a confusão lhe trouxe ofensas e "faltas de respeito", além de insultos e mentiras, também pela "confusão do Sporting e do Benfica" que vem da altura em que chegou a Portugal.

"Não tenho falado mal do Nelson. Há pouco enviaram-me o 'link' sobre o Nelson falar do abraço. (...) Não falo mal do Nelson, não quero levar o assunto para problemas pessoais. Há anos que fala de mim e não respondo. Já ganhou tudo, porque não me deixa a mim fazer a minha carreira?", disparou.



Pichardo venceu o concurso com um salto de 17,98 metros, novo recorde nacional, conquistando a primeira medalha de ouro para Portugal em Tóquio2020, depois da de prata de Patrícia Mamona na prova feminina do triplo salto e das de bronze do judoca Jorge Fonseca (-100 kg) e do canoísta Fernando Pimenta (K1 1.000).