Jack Miller vence MotoGP de Espanha

o primeiro triunfo do australiano esta temporada, graças a uma atuação cheia de categoria.



O piloto da Ducati triunfa com dois segundos de avanço para Pecco Bagnaia e 2,5 para Morbidelli. Há também novo líder do Mundial: Bagnaia, com o segundo posto - e o dia de pesadelo de Quartararo - assume a ponta da classificação.

O piloto Jack Miller venceu este domingo o MotoGP de Espanha. Esta éJá o português Miguel Oliveira, que começou a prova na 16.ª posição, acabou a competição em 11.º lugar, o melhor resultado da época no GP de Espanha.