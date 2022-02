Evão duas. Fabio Jakobsen (Quick-Step) bateu a concorrência na chegada a Faro (3ª etapa) e somou a segunda vitória na Volta ao Algarve, depois de ter sido também o mais forte em Lagos. A capital do Algarve não recebia a chegada de uma etapa desde 2008.





Daniel Freitas (Radio-Popular Boavista) foi o melhor português, terminando em 13º lugar. A caravana de ciclistas arrancou de Almodôvar, no baixo Alentejo, e logo nos quilómetros iniciais uma queda coletiva levou ao abandono de mais um ciclista, desta vez Luis-Joe Luhrs (Bora-hansgrohe). A etapa prosseguiu com sete homens em fuga, que chegaram a ter 6m50s de vantagem para o pelotão. As duas primeiras horas de corrida foram cumpridas a um ritmo alto, numa média de 43,1 km/h. A meio da etapa, as equipas interessadas numa chegada ao sprint assumiram a liderança do pelotão e começaram a encurtar distâncias para os homens da frente, que foram alcançados a 10 quilómetros da meta.