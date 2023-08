James ganha na Senhora da Graça e Stussi é mais líder da Volta a Portugal

O ciclista suíço Colin Stussi (Voralberg) reforçou este sábado a liderança da Volta a Portugal ao responder com qualidade a todos os ataques que sofreu durante a nona etapa, que ligou Paredes ao alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto. A tirada foi ganha pelo australiano James Whelan (Glassdrive), que integrou a fuga constituída por três dezenas de corredores e a cinco quilómetros do fim atacou e cortou a meta isolado.Os ciclistas tiveram pela frente uma etapa muito dura com muita montanha, com três contagens de primeira categoria e duas de quatro. Desde muito cedo que a estratégia das equipas portuguesas era colocar à prova as forças do ciclista suíço, mas este respondeu sempre com muita segurança e força. Na última subida, Stussi atacou várias vezes de forma a afastar o máximo possível o russo Artem Nych (Glassdrive), a quem ganhou 32 segundos. O principal adversário passou assim a ser Henrique Casimiro (Efapel), que cortou a meta com o mesmo tempo e está a 45" do líder da prova. César Fonte (Radio Popular Boavista) garantiu a camisola de líder da montanha.O Santuário de Santa Luzia, em Viana do Castelo, vai decidir quem será o vencedor da 84.ª edição da Volta a Portugal. Vão ser 18,2 quilómetros de esforço individual de cada ciclista, sendo que os últimos cinco serão em subida.