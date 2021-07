A japonesa Momiji Nishiya, de apenas 13 anos, conquistou a medalha de ouro em skate de rua, modalidade que fez estreia em Jogos Olímpicos.









Num duelo entre meninas de 13 anos, a japonesa (15,26 pontos) bateu a brasileira Rayssa Leal (14,64), que se tornou na mais jovem atleta e medalhada do seu país em Jogos Olímpicos. E a caça ao pódio foi feita pelas crianças, pois o bronze acabou por sorrir à nipónica Funa Nakayama (14,49), de 16 anos.





Leia também 'Skateboarder' português Gustavo Ribeiro deve ser operado ao ombro Este pódio na prova de rua de skate constitui o mais jovem pódio individual da história olímpica, com a idade das três skaters a dar uma média de 14 anos e 191 dias.

Mas o medalhado mais jovem de sempre da história dos Jogos Olímpicos é um menino francês que tinha no máximo 10 anos em Paris 1900. Integrou a equipa de remo da Holanda que optou por colocar uma criança no lugar do timoneiro e assim ter menos peso. A identidade e a idade do menino nunca foram confirmadas e sua participação só foi possível porque as regras eram bem mais flexíveis.