Jaume Masia vence corrida de Moto3 e sagra-se campeão mundial

O espanhol Jaume Masia (Leopard) venceu este domingo a corrida de Moto3 do Grande Prémio do Qatar, penúltima prova do Mundial de Velocidade em motociclismo, e sagrou-se campeão da categoria mais baixa a uma prova do final.

Masia gastou 33.50,694 minutos para cumprir as 16 voltas, deixando na segunda posição o colombiano David Alonso (GasGas), a 0,068 segundos, com o turco Denis Oncü em terceiro, a 0,163 segundos.

Aos 23 anos, Jaume Masia é um dos pilotos mais veteranos da categoria de Moto3. Nascido em Valência, estreou-se no campeonato do mundo em 2018.

Este ano sagrou-se campeão pela primeira vez na sua carreira.

A uma prova do fim do campeonato, na próxima semana, em Valência, Masia tem 271 pontos, contra os 243 do japonês Ayumu Sasaki (Husqvarna).