João Almeida ataca top 4 na Volta a Itália

João Almeida (Deceuninck-QuickStep) ficou em quarto lugar na etapa deste sábado da Volta a Itália, consolidou o 5º lugar na geral e ganhou tempo ao ciclista que o precede na classificação, o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren). Hoje, no último dia da competição, o ciclista português vai tentar pelo menos o assalto ao top 4 final no contrarrelógio de 15,7 km, entre Cernusco sul Naviglio e Milão. Para tanto, precisa de anular a desvantagem de 23 segundos para Bilbao, depois de ontem lhe ter ganho 33 segundos, tal como o então líder, Wilco Kelderman (Sunweb), que é agora terceiro (tem uma vantagem de 1m18s) sobre Almeida.A tirada de sábado, 190 km entre Alba e Sestriere, foi ganha pelo britânico Tao Geoghegan Hart (Ineos). Jai Hindley (Sunweb) foi segundo e é agora o novo camisola-rosa, símbolo de líder, mas Geoghegan Hart tem o mesmo tempo, pelo que tudo se decide hoje no contrarrelógio. Wilco Kerlderman já está a 1m32, diferença que se afigura quase impossível de recuperar hoje para os homens da frente. A luta pela vitória será então entre Hindley e Hart, sendo que o primeiro está na frente por décimas de segundo. "Estou sem palavras por concretizar um sonho de menino, que era vestir a camisola rosa", disse o ciclista da Sunweb. Hart, contudo, é favorito no contrarrelógio.O final da competição, por outro lado, irá consagrar Rúben Guerreiro (13º na etapa de ontem) como vencedor da classificação da montanha.