João Almeida garante segundo lugar em etapa da Volta a Itália

O irlandês Dan Martin (Israel Start-Up Nation) venceu esta quarta-feira a 17.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta, com o português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) a terminar no segundo lugar e a subir a oitavo na classificação geral.

Martin, de 34 anos, cumpriu os 193 quilómetros entre Canazei e Sega di Ala em 4:54.39 horas, batendo o ciclista português por 13 segundos, enquanto o britânico Simon Yates (BikeExchange) foi terceiro na etapa, a 30.

Na geral, o colombiano Egan Bernal (INEOS) segue na liderança, mas perdeu tempo para alguns dos favoritos à vitória final, com o italiano Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) no segundo posto, a 2.21 minutos, e Yates no terceiro, a 3.23. João Almeida subiu duas posições, para o oitavo posto, a 8.45 do camisola rosa.