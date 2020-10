João Almeida imparável: Ciclista português é terceiro na etapa e mantém liderança no Giro de Itália

João Almeida resistiu esta quarta-feira ao primeiro grande teste que teve como líder da Volta a Itália, ao conseguir chegar com o grupo dos favoritos na chegada a Camigliatello Silano, final da sexta etapa.O ciclista português, de 22 anos, chegou a estar mais na cauda do grupo na principal dificuldade do dia, a 17 quilómetros da meta (contagem de montanha de primeira categoria), e mesmo sem ter grande ajuda da equipa (Deceuninck-Quick Step), manteve-se dentro do grupo, para terminar a tirada em terceiro, conseguindo assim mais segundos de bonificação, aumentando a vantagem na classificação geral.A etapa, que começou em Mileto e com 225 quilómetros foi ganha pelo italiano Filippo Ganna (Ineos), que foi o primeiro camisola rosa do Giro, quando bateu João Almeida por 22 segundos no contrarrelógio. Ganna coroou com sucesso uma fuga da qual fez parte, para vencer com 34 segundos sobre o grupo dos favoritos, com Almeida a atacar para ser segundo, mas depois superado em cima da meta por Patrick Konrad (Bora).João Almeida parte para a sexta etapa com 43 segundos de vantagem, agora sobre o espanhol Pello Bilbao (Barhain).