João Sousa apurado para a segunda ronda de Wimbledon

O tenista português João Sousa apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda de Wimbledon, terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, depois de vencer o britânico Paul Jubb.Perante o vencedor do campeonato universitário dos Estados Unidos e 431.º do mundo, João Sousa, 69.º da hierarquia, venceu por 6-0, 6-3, 6-7 (8-10), 6-1, em duas horas e 16 minutos.João Sousa, que se apurou para a segunda ronda apenas pela segunda vez em seis presenças no torneio de relva londrino, vai encontrar o vencedor do encontro entre o croata Marin Cilic, 13.º cabeça de série, e o francês Adrian Mannarino.