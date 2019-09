João Sousa perde e Portugal fica em igualdade com a Bielorrússia

O tenista João Sousa perdeu este sábado o primeiro encontro de singulares e permitiu à Bielorrússia restabelecer o empate (2-2) com Portugal na eliminatória do Grupo I da Zona Europa/África da Taça Davis, que está a decorrer em Minsk.Depois de vencer o desafio de pares ao lado de Pedro Sousa e colocar a seleção portuguesa em vantagem (2-1), o vimaranense, 64.º colocado 'ranking' ATP, cedeu face a Egor Gerasimov, número um bielorrusso e 119.º ATP, que acabou por levar a melhor em dois 'sets', por 7-6 (7-3) e 6-4, em uma hora e 27 minutos.Face à derrota de João Sousa, a eliminatória entre a seleção lusa e a congénere bielorrussa será decidida no último encontro de singulares, entre João Domingues e Ilya Ivashka, se os capitães não optaram por alterações de última hora.