João Sousa perde encontro histórico com Nadal e é eliminado em Wimbledon

João Sousa, número um do ténis português, foi eliminado esta segunda-feira nos oitavos de final de Wimbledon, depois de sair derrotado por Rafael Nadal pelos parciais de 6-2, 6-2 e 6-2.Este foi um encontro histórico para o vimaranense, já que foi a primeira vez na história do ténis português que um jogador nascido em Portugal se apurou para os oitavos de final da competição londrina.Vencedor por duas vezes na relva londrina, em 2008 e 2010, Nadal, terceiro cabeça de série, vai defrontar nos quartos de final o vencedor do encontro entre os norte-americanos Sam Querrey, 65.º do mundo, e Tennys Sandgren, 94.º do mundo.