João Sousa vence tenista cazaque e avança para as meias-finais em São Petersburgo

O português João Sousa qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais do torneio de ténis de São Petersburgo, ao vencer o cazaque Mikhail Kukushkin.O vimaranense, 64.º do 'ranking' ATP, bateu Kukushkin, 57.º da hierarquia mundial e sexto cabeça de série, em dois 'sets', com os parciais de 7-6 (10-8) e 6-2, em uma hora e 50 minutos.Em São Petersburgo, o tenista português foi finalista vencido em 2015, numa carreira em que tem sete finais perdidas, e três ganhas, em Kuala Lumpur, em 2013, em Valência, em 2015, e no Estoril, em 2018.João Sousa vai defrontar nas meias-finais o croata Borna Coric, 15.º do mundo e quarto pré-designado em São Petersburgo, que derrotou o norueguês Casper Ruud, por 3-6, 7-5 e 6-3.