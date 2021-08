João Vieira conquista o quinto lugar aos 45 anos nos 50 km marcha nos Jogos Olímpicos

"Estou muito contente com este resultado, um quinto lugar não é qualquer atleta que consegue e eu vim aqui lutar com todas as minhas forças. Consegui um lugar de finalista, o que é muito bom para a minha carreira desportiva, que já vai longa, podem ser os meus últimos Jogos e assim cumpri o meu dever.” Foi desta forma que o marchador João Vieira, de 45 anos, abordou o seu desempenho nos 50 km marcha.O marchador do Sporting considerou mesmo ter atingido o “topo da carreira”, apesar de ter chegado a Tóquio como vice-campeão mundial da distância (Doha 2019).