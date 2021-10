Jogador italiano de basquetebol morre durante jogo após paragem cardíaca

Um jogador de basquetebol italiano, de 32 anos, morreu este domingo depois de sofrer uma paragem cardíaca durante um jogo da terceira divisão do campeonato de Itália, anunciou a federação do país.Haitem Fathallah caiu no solo durante o terceiro período do jogo entre o Fortitudo Messina, a sua equipa, e Reggio Calábria. O jogador foi de imediato transportado ao hospital, mas acabou por morrer.A Federação Italiana de Basquetebol lamentou a morte do jogador, que alinhava em Messina desde 2016, depois de passagens por Porto Empedocle, Racalmuto e Licata.