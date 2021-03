Antonella González, basquetebolista do Club Tomás de Rocamora, aproveitou uma pausa técnica no jogo, em casa, com o Vélez Sarsfield (vitória por 61-44), da Liga argentina, para amamentar a filha de 11 meses.



"Já tínhamos terminado a palestra, estávamos a preparar-nos para voltar a jogo e eu disse à treinadora que precisava de um tempinho. É tudo natural", explicou a atleta.

