A equipa de basebol dos Washington Nationals informou na rede social Twitter que teve de suspender um jogo contra os San Diego Padres por causa de um tiroteio fora do estádio.

A polícia começou por informar que o tiroteio tinha causado pelo menos dois feridos, mas pouco depois indicou que são quatro as pessoas baleadas.

A mesma polícia adiantou que está a investigar o incidente e assegurou que "não há uma ameaça ativa neste momento".

O jogo foi adiado para domingo.







A shooting has been reported outside of the Third Base Gate at Nationals Park.



Fans are encouraged to exit the ballpark via the CF and RF gates at this time.



We're working with law enforcement to provide more information as soon as it becomes available.