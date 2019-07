Jogos eletrónicos: A profissão do presente que está a tornar jovens em milionários

No passado fim-de-semana, uma dupla de adolescentes conquistou um prémio de três milhões de dólares depois de vencer o torneio mundial de Fortnite, um dos jogos competitivos que conquistou esse mercado nos últimos anos.

O Fortnite foi lançado há cerca de dois anos e é neste momento um dos jogos mais jogados em todo o mundo, é um multiplataforma disponível em PC, PS4 e Xbox. O objetivo é encontrar as melhores armas, construir verdadeiras muralhas para se proteger dos ataques inimigos e matar os adversários. Ganha o último a sobreviver, os últimos em caso de equipas ou duplas.

Numa prova que juntou 100 jogadores no Arthr Ashe Stadium, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, fora os cerca de 40 milhões de jogadores que tentaram a qualificação para a fase final, a dupla composta por dois adolescentes de 16 anos, um norueguês e outro austríaco, levou para casa o prémio de pares que ascende a três milhões de dólares (perto de 2,7 milhões de euros).

Na prova a ‘solo’ a vitória foi de Kyle Giersdorf, também um adolescente de 16 anos, que amealhou um prémio de cerca de 2,6 milhões de euros.

No total a prova distribuiu cerca de 27 milhões de euros pelos 100 participantes que se qualificaram para a fase final disputada no Arthr Ashe Stadium. Cada um dos finalistas recebeu cerca de 50 mil dólares (perto de 45 mil euros).

Os jogos eletrónicos começam a ser vistos por muitos jovens como uma profissão de futuro. Despendem várias horas diárias a treinar para melhorar as suas habilidades, mas continuam a ser considerados viciados.

Afinal, quem é Kyle Giersdorf e como conseguiu uma pequena fortuna aos 16 anos?

Kyle Giersdorf tem apenas 16 anos. Antes de começar a jogar aquece as mãos durante cerca de 30 minutos. Depois de estar ‘quente’ conecta-se com os amigos e discute a melhor estratégia para cada jogo. Por fim, chega a hora de começar os treinos e as competições online com alguns dos melhores do mundo. A verdade é que, com tudo isto, Giersdorf perde (ou ganha?) seis a sete horas por dia.

A rotina é equivalente ao de um trabalho ‘normal’ e a verdade é que, para estes jovens, este é um trabalho do presente e com futuro.

Para Kyle o Fortnite é uma forma de "criar amizades e ligações", revelou ao USA Today.

O jovem é representado por uma organização de esports que tem várias equipas de outros jogos, quase como os clubes se subdividem em várias modalidades.

Depois da vitória que lhe encheu a conta bancária, com cerca de 2,6 milhões de euros, o jovem pretende "guardar o dinheiro e investir", mas também "comprar uma secretária nova".

Este terá sido o maior prémio de sempre entregue a um só jogador de esports em todo o mundo.

Mãe dizia que estava a perder tempo e chegou a atirar-lhe a consola para o lixo

Jaden Ashman tem 15 anos e também participou no torneio mundial de Fortnite em Nova Iorque. O jovem britânico alcançou o segundo lugar de duplas e arrecadou um prémio que ascende aos dois milhões de euros, que terá de dividir com o seu parceiro.

Em declarações ao jornal The Guardian, o jovem revela que costumava discutir muitas vezes com a mãe.

"Ela não entendia como isto funcionava, pensava que eu ficava oito horas por dia no quarto a perder o meu tempo. Agora provei-lhe aquilo que sei fazer, estou muito contente", revelou o jovem ao jornal.

Lisa Dallman, mãe de Jaden, disse que chegou a atirar-lhe a consola para o lixo. Agora, Lisa olha para a escolha do filho de outra forma e aceita a opção do rapaz se ter tornado jogador profissional de esports.