Jogos Olímpicos Tóquio2020 chegam este domingo ao fim após uma edição inédita em plena pandemia. A cerimónia arrancou com fogo de artifício lançado do estádio de Tóquio.Por Portugal, o campeão do triplo saltofoi o porta-estandarte na cerimónia de encerramento de Tóquio2020, depois de conquistar a quinta medalha de ouro.