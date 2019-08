Jorge Fonseca campeão mundial de judo

Quero ser recebido em festa, todo o Mundo a dançar e a viver. É isso que eu quero", foi este o pedido de Jorge Fonseca, o primeiro judoca português a conquistar uma medalha de ouro em Mundiais.Jorge Fonseca, de 26 anos, protagonizou um momento histórico para o Judo português quando derrotou o russo Niyaz Ilyasov no combate decisivo."Não consigo imaginar um melhor desempenho para esta competição. Trabalhei bastante para isto e estou muito feliz. Senti-me o melhor judoca do Mundo, trabalhei imenso para isto e é um momento muito grande na minha vida.Ouvir o hino nacional é uma situação incrível, nunca o tinha ouvido em campeonatos do Mundo. Espero voltar a ouvir muitas vezes", disse radiante, depois de subir ao lugar mais alto do pódio da competição que decorreu em Tóquio (Japão), o palco que será dos Jogos Olímpicos de 2020.O judoca do Sporting nasceu em São Tomé e Príncipe no dia 30 de outubro de 1992 (26 anos). Veio morar para a Amadora ainda criança e encontrou a sua vocação no Judo. Com 1,74 metros, compete na categoria de -100 kg.Apesar do talento evidenciado, Jorge Fonseca parece finalmente transpor para a competição o seu enorme potencial. Esteve presente nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro onde foi eliminado na segunda ronda. É candidato ao ouro em Tóquio’2020.