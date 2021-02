Jovem promessa do ciclismo italiano morre atropelado por camião

Team Nibali

A jovem promessa do ciclismo italiano, Giuseppe Milone, morreu esta terça-feira aos 17 anos depois de ter sido atropelado por um camião na região italiana da Sicília, perto de Messina.O óbito acabou por ser declarado no local que se encontrava em obras, segundo avança o jornal Corriere dela Sera.O atleta darealizava um treino quando a bicicleta embateu num camião em Gualtieri Sicaminò. De acordo com o jornal Gazzetta del Sul, o jovem teria fones nos ouvidos para ouvir música e não tinha em sua posse documentação.

Giuseppe foi considerado o mais jovem "rei do Etna" em julho de 2020 depois de ter percorrido numa bicicleta de montanha os seis lados do vulcão Etna, num total de mais de 205 quilómetros e sete mil metros de altura em 12 horas e 45 minutos.



"Estou orgulhoso de ter feito isto", afirmou na altura a jovem promessa numa entrevista.



O ciclista e diretor da equipa, Vicenzo Nibali, recorreu esta quarta-feira à rede social Twitter para lamentar a perda de Milone.



"Esta manhã acordei com a trágica notícia da morte de Giuseppe. O único gesto que posso fazer para recorda-lo é correr hoje com um laço preto no braço para o homenagear pela última vez. É tempo de silêncio, tudo o resto não importa. Uma vida muito jovem e destruída traz um enorme peso e dor que nos deixa sem palavras. Um grande abraço à família de Giuseppe. Descansa em paz", twittou o ciclista que participava esta quarta-feira no Tour dos Emirados Árabes Unidos