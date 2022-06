Judoca Jorge Fonseca conquista prata no Grand Slam da Mongólia

O judoca português Jorge Fonseca, bicampeão mundial, conquistou este domingo a medalha de prata em -100 kg no Grand Slam de Ulan Bator, na Mongólia, competição que marca o arranque do apuramento olímpico para Paris2024.

Na final, o número um do 'ranking' mundial defrontou o campeão europeu de juniores, o russo Matvey Kanikovskiy, que competiu sob a bandeira da federação internacional, perdendo nos primeiros minutos do duelo.

O judoca luso foi incapaz de criar dificuldades ao oponente, de 20 anos, que venceu com uma vantagem de 'waza-ari' alcançada depois de efetuar uma projeção com 'uchi-mata'.

Em Ulan Bator, Jorge Fonseca estreou-se na segunda eliminatória, vencendo o cazaque Nurlykhan Sharkhan (174.º do mundo), por acumulação de 'shidos' do oponente, e nos quartos de final eliminou o mongol Gonchigsuren Batkhuyag, que apenas cedeu no 'golden score' por 'waza-ari'.

Nas meias-finais, o bicampeão mundial superou, com um 'ippon' em apenas nove segundos, o atual campeão europeu, o neerlandês Michael Korrel, número seis da hierarquia e quarto cabeça de série no torneio, apurando-se para a final, na qual foi derrotado por Kanikovskiy.

Esta foi a primeira competição de Jorge Fonseca, depois do judoca ter sido afastado de forma inesperada logo no primeiro combate dos Europeus de Sófia, em 01 de maio.

Fonseca foi campeão mundial em 2019 e 2021, tendo conquistado no ano passado a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, a terceira do judo português no maior evento mundial, depois das conquistas de Nuno Delgado, em Sydney2000, e Telma Monteiro, no Rio2016.

Na categoria de -90 kg, Anri Egutidze começou por vencer o mongol Munkhtulga Darmaabazar com um 'ippon' no 'golden score', depois de um empate em 'waza-ari' nos quatro minutos do combate.

Contudo, na ronda seguinte, o judoca luso acabou por ser eliminado pelo neerlandês Noël van 't End, 16.º do 'ranking' mundial, ao somar o terceiro 'shido' durante o 'golden score'.