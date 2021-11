Judoca Telma Monteiro renova com Benfica até 2024

A judoca Telma Monteiro vai representar o Benfica durante o ciclo olímpico, até aos Jogos Paris2024, uma renovação "muito pensada" e que deixa a atleta portuguesa com "muita vontade de competir", anunciou esta terça-feira o emblema 'encarnado'.

"Estou muito feliz. Acho que é uma decisão muito pensada. Antes dos Jogos [de Tóquio2020], achei que a decisão de não continuar como atleta de alto rendimento estava praticamente tomada, mas, durante as férias, não conseguia tirar da cabeça como haveria de ganhar às minhas adversárias", começou por revelar a medalha de bronze na categoria -57kg no Rio2016, em declarações à televisão do clube.

A vontade de competir e o espírito de sacrifico são as motivações indicadas pela judoca lusa, de 35 anos, para continuar a lutar por medalhas de 'águia' ao peito.

"Eu percebi que ainda tenho muita vontade de competir, muita capacidade e espírito de sacrifício. Vai sendo cada vez mais difícil, não vai sendo cada vez mais fácil", observou, acrescentado que, caso marque presença em Paris2024, torna-se na "única judoca no Mundo com seis Jogos Olímpicos".

Nos Jogos Tóquio2020, disputados no verão de 2021, devido à pandemia de covid-19, Telma Monteiro foi eliminada na segunda ronda de -57 kg, repetindo a classificação de Pequim2008, com um nono lugar.