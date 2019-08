Bárbara Timo conquista medalha de prata nos Mundiais de judo em Tóquio

A portuguesa Bárbara Timo foi esta quinta-feira derrotada pela francesa Marie Eve Gahie na final da competição de -70 kg dos Mundiais de judo, em Tóquio, por ippon, conquistando a medalha de prata na categoria.



Gahie, que tinha arrebatado a medalha de prata nos Mundiais de 2018, bateu a judoca do Benfica em 48 segundos.





A judoca nascida no Rio de Janeiro e naturalizada portuguesa em janeiro, de 28 anos, chegou à final da competição ao derrotar a também francesa Margaux Pinot, campeã da Europa, nas meias-finais, em 54 segundos, igualmente por ippon.Timo começou a competição com dois triunfos por ippon, diante da mongol Enkhchimeg Tserendulam e da belga Roxane Taeymans.Seguiram-se o triunfo por waza-ari frente à japonesa Chizuru Arai, que defendia o título mundial conquistado em 2017 e 2018, e o embate dos quartos de final diante da holandesa Sanne van Dijke, campeã da Europa em 2017 e atual vice continental, que Timo venceu no 'ponto de ouro', após 6.20 minutos.Os Mundiais de judo decorrem até domingo na capital japonesa.Na sexta-feira, a seleção portuguesa vai estar representada por Yahima Ramirez e Patrícia Sampaio, ambas em -78 kg), e por Jorge Fonseca, que inicia a competição de -100 kg com o estatuto de cabeça de série.