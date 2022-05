Kalle Rovanpera, ao volante de um Toyota Yaris, foi o vencedor da 55ª edição do Rally de Portugal, que este domingo terminou com a classificativa de Fafe. O piloto finlandês venceu no último dia de competição três das cinco especiais e impôs-se ao companheiro de equipa Elfyn Evans. Tornou-se no mais jovem vencedor da competição, aos 21 anos, destronando o seu compatriota Markku Alen (lenda da modalidade), que em 1975 venceu a prova portuguesa com 24 anos.









A vitória de Kalle Rovanpera confirmou ainda uma tendência que começa a tornar-se tradição: a de nenhum piloto repetir o triunfo final na prova desde que esta se realiza exclusivamente no Norte do País (desde 2016).

Após o triunfo em Portugal, Rovanpera consolidou a vantagem no Mundial, tendo agora 106 pontos, mais 46 do que o 2ª classificado, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20).