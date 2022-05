Kalle Rovanpera o 'menino' prodígio que aos 14 anos já competia

A vitória de Kalle Rovanpera na edição de 2022 do Rali de Portugal é mais um passo na afirmação do jovem prodígio finlandês, de 21 anos, que muitos apontam como um próximo campeão do mundo.

Sendo o piloto mais novo de sempre a vencer a prova portuguesa, superando o compatriota Markku Alén, que, em 1975, tinha triunfado em Portugal com 24 anos, Rovanpera amealhou o quinto sucesso em provas do escalão maior da modalidade.

Depois das vitórias na Estónia e na Grécia, em 2021, e na Suécia e Croácia, já esta temporada, o jovem finlandês continua num percurso ascendente nos ralis, no quais se iniciou com apenas 14 anos.

A inspiração para a modalidade herdou-a do seu pai, Harri Rovanpera, piloto do Mundial de ralis entre 1993 e 2006, que, em 2015, permitiu que Kalle fosse para a Letónia competir, contornando a lei finlandesa, que no país só autoriza pilotos com 18 anos.

Nesse país do leste da Europa, o talento do jovem foi logo evidente e, com 14 anos, venceu o campeonato de ralis da Letónia na categoria de duas rodas motrizes, ao volante de um Citroen C3, com o navegador Risto Pietiläinen, que já tinha sido co-piloto do pai.

O sucesso levou-o a subir mais um escalão e, no ano seguinte, já com um Skoda Fábia S2000, com 300 cavalos de potência, deu asas às suas qualidades e, com apenas 16 anos, venceu o campeonato da Letónia, tornando-se o mais jovem piloto de sempre a conquistar um título nacional de ralis, na categoria maior.

Perante tão promissora carreira, a Federação Automóvel da Finlândia concedeu, em 2017, a Kalle Rovanpera uma licença especial para poder competir antes dos 18 anos, algo seguido pela Agência de Transportes do país, que permitiu que o jovem tirasse a carta de condução com 17 anos.

Com essas credenciais, Kalle pôde participar em provas do calendário nacional da Letónia, Itália e Finlândia, que lhe abriram portas para competir em ralis do Campeonato da Europa e na categoria WRC2, a segunda maior da modalidade a nível mundial, com um Ford Fiesta R5 preparado pela M-Sport, na qual foi o mais novo piloto na história da competição a pontuar.

Em 2018, no ano em que completou 18 anos, Kalle Rovanpera foi contratado para a equipa oficial da Skoda, com um plano para fazer seis a sete ralis pela categoria WRC2, na qual arrebatou o título mundial já em 2019, no primeiro ano em que fez o Rali de Portugal e terminou em sexto lugar na prova lusa.

Tal como esperado, o finlandês continuou a progredir na carreira e, em 2020, foi recrutado pela equipa de fábrica da Toyota, na qual, apesar da adaptação aos carros do WRC, disciplina maior dos ralis, bateu novo recorde, sendo o mais jovem piloto a subir a um pódio do campeonato.

Já em 2021, Kalle Rovanpera tornou-se o mais jovem piloto de sempre a ganhar uma prova do campeonato do mundo, na Estónia, ainda com 20 anos, começando