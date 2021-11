Leão vence Benfica no futsal e assume liderança

O Sporting venceu (5-2) este domingo o Benfica no Pavilhão João Rocha e ascendeu à liderança isolada do campeonato de futsal. Um dérbi que voltou a ter público nas bancadas após 21 meses de jogos à porta fechada devido à Covid.





A primeira parte foi extremamente equilibrada e competitiva. Com os guarda-redes Guita e Roncaglio em grande destaque, o primeiro golo surgiu para as águias num autogolo de Miguel Ângelo e numa altura em que os leões jogavam com um a menos depois da expulsão de Pauleta por agressão. Os leões reagiram por Cardinal, num livre de 10 metros, mas as águias chegaram de novo à vantagem através de Jacaré numa boa jogada de envolvimento.