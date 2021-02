Tiger Woods em estado grave após violenta colisão de carro seguida de capotamento

Video from the #TigerWoods crash scene



KABC pic.twitter.com/cXLNlyABfW — Patrick Chalvire (@PatC_Alexander) February 23, 2021

Genesis Invitational que decorre anualmente no Riviera Country Club, em Los Angeles, EUA.





A lenda do golfe Tiger Woods ficou esta terça-feira gravemente ferida na sequência de um acidente de carro em Los Angeles, nos EUA. O golfista foi hospitalizado e foi operado de urgência devido aos múltiplos ferimentos que posuia nas pernas, segundo avança a TMZ.O golfista era a única pessoa que seguia no veículo quando este se despistou, capotando de seguida. Woods ficou encarcerado e a viatura ficou totalmente destruída com o embate.Imagens do local, gravadas por um helicóptero de uma televisão local, mostram o carro caído numa encosta, com grandes danos na frente e com os airbags aparentemente acionados. Ao longo da estrada é ainda possível ver os destroços espalhados pelo chão até ao momento que que o carro parou.As causas do acidente são para já desconhecidas e as autoridades encontram-se a investigar. A estrela de 45 anos estava naquela zona para o torneio de golfe profissionalEsta não é a primeira vez que o golfista sofre um acidente de viação. De recordar que em 2009, Woods teve um acidente com o seu SUV junto à sua casa na Florida.Em 2017, a estrela foi detida após ter sido apanhada desmaiada ao volante. Na altura, o golfista justificou que tinha tomado medicação antes do acidente e não se apercebeu que efeito teria em si essa mesma medicação.Tiger Woods é considerado um dos melhores golfistas da história, tendo já conquistado 82 títulos no circuito norte-americano PGA - recorde igualado com Sam Snead - e 15 'majors'.