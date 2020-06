Lenda do snooker, Willie Thorne, morre aos 66 anos após batalha contra leucemia

Morreu esta quarta-feira aos 66 anos a lenda do snooker Willie Thorne.O desportista britânico lutava contra a leucemia desde março e foi colocado em coma induzido em Espanha no final da última semana devido a insuficiência respiratória.Apesar de nunca ter atingido grandes feitos na carreira, Thorne tornou-se num dos jogadores mais conhecidos do snooker.