Marcos Freitas garantiu um honroso nono lugar no torneio individual de ténis de mesa ao cair perante o líder mundial, o chinês Fan Zhendong, por 1-4 (6-11, 6-11, 2-11, 11-4 e 3-11, em 38 minutos).





O português até se exibiu em bom plano, mas sucumbiu ao jogo mais regular do principal candidato à medalha de ouro. “Ele não tem pontos fracos. É difícil apanhar uma brecha no seu jogo. Arrisquei mais no quarto set, tive bons períodos, com trocas de bola muito fortes, que é como temos de atuar contra este tipo de adversários. Pena não ter conseguido manter esta intensidade”, disse esta terça-feira o madeirense, que foi quinto classificado no Rio 2016 e volta a competir na prova de equipas, a 2 de agosto, com Tiago Apolónia e João Monteiro no embate frente à Alemanha.