Líderes da nova equipa do piloto Miguel Oliveira "extremamente entusiasmados"

Os responsáveis pela nova equipa do piloto de MotoGP português Miguel Oliveira mostraram-se esta terça-feira "extremamente entusiasmados" com o ingresso do luso, embora num "processo" que consideraram não ter sido "simples".

"Estamos extremamente entusiasmados em acolher Miguel Oliveira e [o espanhol] Raul Fernandez na equipa RNF a partir de 2023. Não foi um processo simples, mas, juntamente com a Aprilia, sabíamos muito bem quais os pilotos que queiramos. São ambos jovens com boa dose de experiência", disse o fundador e dirigente da equipa satélite da fabricante italiana, Razlan Razali.

O diretor-executivo da marca transalpina, Massimo Rivola, declarou que Oliveira "já mostrou o seu talento em todas as categorias, apesar de ainda muito novo, acumulando muita experiência, com quatro vitórias em MotoGP, por vezes com desempenhos dominadores".

O piloto luso de 27 anos vai assim alinhar na RNF na próxima época, após quatro anos no Mundial de motociclismo de velocidade pela KTM.

O piloto natural de Almada, atual 10.º da classificação de pilotos, com 85 pontos, menos 115 do que o francês Fabio Quartararo, líder e campeão do mundo, conta quatro vitórias na categoria 'rainha' do motociclismo de velocidade, com os triunfos em Portimão e na Estíria, em 2020, em Barcelona, no ano passado, e na Indonésia, na presente temporada.

A RNF Racing é uma equipa malaia, que se estreou em 2022 no campeonato de MotoGP, em parceria com a Yamaha, tendo, a partir do próximo ano, acordo com a Aprilia.

Na próxima época, o espanhol Raul Fernandez, que representa esta época a Tech3, vai ser o companheiro de equipa do piloto luso na RNF.