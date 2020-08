Malaio Hafizh Syahrin recebe assistência médica após acidente em Moto2

O malaio Hafizh Syahrin foi hoje transportado para os serviços de assistência médica após um acidente no Grande Prémio da Áustria de Moto2, em que embateu na mota do italiano Enea Bastianini, que estava no meio do percurso.

A corrida da segunda categoria do Mundial de motociclismo de velocidade foi interrompida, depois da queda Bastianini (Kalex), cuja mota ficou desgovernada no percurso.

O malaio Hafizh Syahrin (Speed Up) embateu na mota e foi transportado para a clínica do circuito de Spielberg, na sequência deste acidente que afetou ainda o tailandés Somkiat Chantra (Kalex) e o espanhol Edgar Pons (Kalex).

Segundo a agência noticiosa EFE, todos os pilotos estavam conscientes.

A prova foi retomada e reduzida para 13 voltas.