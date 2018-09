Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marc Márquez vence GP de Aragão e fica mais perto do título mundial

Piloto espanhol ficou mais perto do sétimo título mundial de motociclismo de velocidade da sua carreira.

Por Lusa | 15:53

O piloto espanhol Marc Márquez, em Honda, venceu este domingo o Grande Prémio de Aragão de MotoGP pela terceira vez consecutiva e ficou mais perto do sétimo título mundial de motociclismo de velocidade da sua carreira.



O piloto catalão, que saiu da terceira posição da grelha, teve um despique com Jorge Lorenzo (Ducati) logo na primeira curva, que terminou com o homem da Ducati no chão depois de ter deixado a traseira da sua mota escorregar. Lorenzo acabou retirado de maca com um dedo do pé direito deslocado.



Enquanto isso, Márquez manteve um aceso duelo com Andrea Dovizioso (Ducati), que comandou grande parte da corrida, com Andrea Iannone (Suzuki) à espreita de um erro dos rivais.



As últimas cinco voltas foram emocionantes, com trocas de posição entre os três, até que o ataque do piloto da Honda, a três voltas do fim, surtiu efeito.



Márquez tem, agora, 72 pontos de vantagem sobre Andrea Dovizioso e 87 sobre Valentino Rossi (Yamaha), quando faltam disputar cinco corridas (125 pontos).