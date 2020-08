Marcelo felicita Miguel Oliveira pela vitória no MotoGP e deseja que "vitória se repita em solo português"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já reagiu à vitória histórica do piloto de motociclismo Miguel Oliveira no MotoGP na Áustria.Marcelo felicitou o português e disse esperar que a "vitória se repita em solo português".

"É um feito extraordinário de um promissor piloto português, que muito orgulha Portugal e os Portugueses e que merece o reconhecimento do Presidente da República", lê-se numa nota no site da Presidência.

Marcelo faz ainda votos para que "esta vitória se repita em solo português, na última corrida do campeonato do mundo de MotoGP que se disputará em novembro no Algarve".