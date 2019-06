Marcelo Rebelo de Sousa felicita atletas medalhados nos Jogos Europeus

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou este sábado os atletas medalhados nos Jogos Europeus, felicitação extensível a todos os que estão a competir, e fez votos do maior sucesso dos atletas em prova.Numa nota publicada na página da internet da Presidência da República pode ler-se que Marcelo Rebelo de Sousa "enaltece a participação dos 98 atletas que compõem a missão portuguesa, regozija-se com as medalhas já conquistadas e faz votos no maior sucesso dos atletas em prova".As ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia conquistaram duas medalhas nos II Jogos Europeus, uma de bronze e outra de prata.A judoca Telma Monteiro deu a terceira medalha a Portugal ao bater a holandesa Sanne Verhagen num dos combates do bronze da categoria de -57kg, mantendo o pleno de pódios em Europeus."O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicita os atletas portugueses que estão a competir nos II Jogos Europeus que se realizam em Minsk, Bielorrússia e, em particular, os já medalhados", lê-se na nota publicada.Nestes II Jogos Europeus, que reúnem 4.000 atletas de 50 países em 15 desportos, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.