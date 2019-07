Marcos Freitas eliminado nos oitavos no Open da Austrália em ténis de mesa

O português Marcos Freitas foi esta sexta-feira eliminado nos oitavos de final do Open da Austrália de ténis de mesa, que decorre em Geelong, ao perder com o brasileiro Hugo Calderano, em seis 'sets'.Marcos Freitas, 30.º classificado do 'ranking' mundial, perdeu os primeiros três parciais, por 11-9, 13-11 e 11-9, mas conseguiu reentrar na luta pela qualificação para os quartos de final, ao vencer os dois seguintes, por 14-12 e 11---9.No sexto 'set', o atleta português chegou a deter cinco pontos de vantagem sobre Calderano, sétimo classificado na hierarquia mundial, mas acabou por permitir a recuperação do brasileiro, que se impôs por 11-8.