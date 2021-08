Maria Martins ganha omniun no europeu de ciclismo sub-23 e soma terceira medalha

Maria Martins fechou este domingo de forma brilhante a sua participação nos Europeus de ciclismo de pista para sub-23 e juniores, em Apeldoorn, com a medalha de ouro na prova de omnium.

Já vice-campeã em scrath e na prova de eliminação e quarta classificada na corrida de pontos, a ciclista portuguesa confirma-se como a grande referência lusa de uma modalidade em que cada vez mais aparecem resultados de topo.

Com efeito, em Apeldoorn Portugal já tinha celebrado o ouro de Rodrigo Caixas em scrath, e uma medalha de prata de Diogo Narciso, na corrida por pontos.

Na penúltima jornada dos campeonatos - só falta agora o madison de Narciso e Caixas, no domingo - estiveram ainda Rodrigo Caixas, 12.º classificado na respetiva prova de omnium, e Beatriz Roxo, oitava na corrida por pontos.

Depois do diploma olímpico (sétima em Tóquio2020), Maria Martins confirma que é das mais fortes entre as mais novas e coloca a bandeira nacional no lugar mais alto.

A campeã fez uma corrida em crescendo, melhorando a cada prova do concurso de omnium: No scratch, terminou na sétima posição, melhorando para a quinta na corrida tempo, na prova de eliminação, uma das suas corridas de eleição, conquistou a segunda posição, partindo em quarto na geral para a derradeira prova, a corrida por pontos.

Numa prova em que as oito primeiras classificadas tinham possibilidade de subir ao pódio, a tarefa de conseguir uma medalha não era fácil. Apesar de muito controlada pelas adversárias, Maria Martins conseguiu dar uma volta de avanço que lhe garantiu a subida ao primeiro lugar, que segurou até ao final.

Também a disputar o concurso de omnium de sub-23 esteve Rodrigo Caixas. O corredor estreante em campeonatos da Europa de pista terminou no 15.º lugar em scratch, 12.º na corrida tempo, 16.º na corrida de eliminação, fechando com uma corrida por pontos de grande nível que lhe garantiu o 12.º lugar no final da prova, com 49 pontos. O vencedor da prova foi o dinamarquês Matias Malmberg, com 123 pontos.

Em juniores femininas, esteve Beatriz Roxo, que disputou a corrida por pontos, na qual terminou na oitava posição. O título europeu foi entregue a Alena Ivanchenko, da Rússia.