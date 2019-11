Maria Siderot conquista medalha de prata no Open da Oceânia em judo

A judoca portuguesa Maria Siderot conquistou este domingo a medalha de prata na categoria de -48 kg no Open da Oceânia, que está a decorrer em Perth, na Austrália.A jovem judoca portuguesa apenas perdeu na final, para a russa Irina Dolgova, por 'ippon', no ponto de ouro, depois de ter afastado Priscilla Morand, das Maurícias, a espanhola Julia Figueroa e a alemã Katharina Menz.Isenta da primeira ronda, a medalhada olímpica Telma Monteiro foi eliminada no seu primeiro combate nos -57 kg pela alemã Ines Beischmidt, que viria a conquistar o bronze.Sorte idêntica teve Rodrigo Lopes nos -60 kg, uma vez que, depois de ter ficado isento na primeira ronda, acabou por ser eliminado na estreia pelo checo David Pulkrabek, que ficou no terceiro posto.João Crisóstomo ainda passou uma ronda nos -66 kg, ao bater o neozelandês Lorcan Fivet, mas acabou por ser eliminado pelo alemão Sebastian Seidl, que também conquistou o bronze.