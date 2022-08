Mau tempo pode ter estragado planos de Fernando Pimenta

O difícil feito de conquistar quatro medalhas num evento por parte do canoísta Fernando Pimenta pode ter ficado comprometido, depois de a organização dos Europeus de Munique, Alemanha, ter adiado para domingo três finais devido ao mau tempo.

O canoísta luso já conquistou duas das quatro medalhas a que se tinha proposto - K1 500 metros (bronze) e K1 1.000 (prata) -, e ia disputar ainda hoje a final do K1 5.000, deixando para domingo a final do K2 1.000, no qual faz equipa com João Duarte.

Uma forte tempestade que se abateu sobre a zona de regatas obrigou a organização a adiar para domingo as últimas três provas do programa de hoje, nas quais constavam a final de K1 5.000 de Pimenta e a final de C1 5.000 feminina, de Beatriz Lamas.

Além do duas vezes medalhado olímpico, a canoagem conhece no domingo outras cinco finais A, com destaque ainda para as do K2 500, composto por Messias Batista e João Ribeiro, e do K1 500, de Teresa Portela.

Num dia já com poucos portugueses em ação, o atletismo encerra com a prova dos 10.000 metros de Samuel Barata e dos 100 metros barreiras femininos, com Olímpia Barbosa, que vai disputar as meias-finais. No ciclismo, Maria Martins disputa a prova de fundo feminina.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já seis medalhas, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500) do canoísta Fernando Pimenta.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.

Programa para domingo, último dia dos Europeus (horas portuguesas):

- Atletismo:

18:10: 100 metros barreiras femininos - Olímpia Barbosa.

19:00: 10.000 metros masculinos - Samuel Barata.

- Canoagem:

08:31: KL1 200 metros masculinos - Floriano Jesus, Final.

09:45: C1 500 metros masculinos - Hélder Silva, Final B.

10:15: K2 1.000 metros masculinos - Fernando Pimenta e João Duarte, Final.

12:21: K1 500 metros femininos - Teresa Portela, Final.

12:43: K2 500 metros masculinos - Messias Batista e João Ribeiro, Final.

13:11: K1 200 metros masculinos - Kevin Santos, Final.

14:30: K1 5.000 masculinos - Fernando Pimenta, Final.

15:50: C1 5.000 femininos - Beatriz Lamas, Final.

- Ciclismo fundo:

10:30: Corrida de fundo feminina - Maria Martins.